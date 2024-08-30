このお話は、ヨガインストラクターのアイさんの出産エピソードを紹介したエッセイ漫画です。無事に、助産院に到着したアイさん。彼女の様子から、助産師さんはすぐに産まれると確信し急ピッチで分娩の準備を始めました。モクコ(@fufufufutago)さんによる作品『思ってたのとちがった出産！』第4話をごらんください。 ©fufufufutago ©fufufufutago ©fufufufutago &#169