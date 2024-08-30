何を言っても伝わらない、聞いてくれない、話がうまく通らない……。漫画家の野波ツナさんは、発達障害がある夫・アキラさんとの話し合いのなかで味わった数々の苦い経験のなかから、上手に「話し合い」に臨むための数々の知恵を見出しました。彼女の知恵がギュッとつまった新刊のなかから、最も基本的なものをいくつか抜粋してご紹介します。『発達障害・グレーゾーンの あの人の行動が変わる言い方・接し方事典』（野波ツナ／著