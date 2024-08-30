国土交通省は２７日に発表した２０２５年度一般会計予算の概算要求で、ＪＲ・東急線の蒲田駅と、京急線の京急蒲田駅を結ぶ鉄道新線「新空港線」（蒲蒲線）の整備に向けた調査・設計費の一部として補助金３０００万円を計上した。概算要求に蒲蒲線の関連費用が盛り込まれるのは初めてで、予算化されれば、事業化に向けて大きく前進する。蒲蒲線は、蒲田駅を地下に増設したうえで東急多摩川線を地下化し、約８００メートル離れた