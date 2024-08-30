台風10号の接近に伴い、岡山県内では様々な影響が出ています。以下はきょう（30日）午前7時時点の情報です。 【写真を見る】【台風10号・交通情報】JR西日本岡山エリア「特急」「山陽本線」「瀬戸大橋線」ほか30日の計画運休は？【30日午前7時現在随時更新】 JR新幹線運行状況 □新幹線３０日（金）・山陽新幹線始発から最終まで「広島～博多駅間」で計画運休・「新大阪駅～広島駅間」は大幅に本数を減ら