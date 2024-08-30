30日午前7時10分、香川県と気象台は、東かがわ市、土庄町、小豆島町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・東かがわ市・土庄町・小豆島町