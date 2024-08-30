ガザ保健省の倉庫でユニセフから届いたポリオワクチンを積み下ろす作業員/Eyad Baba/AFP/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）世界保健機関（ＷＨＯ）のパレスチナ担当者は２９日、パレスチナ自治区ガザ地区の子どもにポリオワクチンを接種する間、イスラエルが戦闘を一時休止することに同意したと明らかにした。接種は９月１日から始まる見込み。パレスチナ自治区のＷＨＯ事務所代表を務めるリチャード・ピーパーコーン氏に