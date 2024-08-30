イタリアで開催中の「第81回ベネチア国際映画祭」コンペティション部門への出品が決定し、最高賞〈金獅子賞〉の連続受賞に世界中の注目が集まる『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（通称「ジョーカー２」、10月11日公開）。新作の公開を前に、前作『ジョーカー』（2019年）が、9月13日よりIMAX及びDolby Cinemaで期間限定公開されることが決定した（※一部劇場除く）。【画像】『ジョーカー』（2019年）場面写真『ジョーカー』