大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年8月28日(日本時間29日)ロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャース・大谷翔平投手（30）が、「1番・DH」でスタメン出場。 この日は「大谷・デコピン・ボブルヘッド・デー」で、先着4万人に「大谷・デコピン」人形が配られる中、始球式には大谷の愛犬デコピンが登場。マウンドから捕手役の大谷に向かって走りボ