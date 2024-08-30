昭和初期を舞台にしつつも令和にも通ずる“多様性”をめぐる諸問題をテーマにし、多くの視聴者の共感を得ている連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合）。最終回までおよそ1ヵ月となって早くも“ロス”の声がささやかれる本作を、出演者たちがSNSで公開したオフショットで振り返っていきたい！【写真】“舞台裏”も推せる〜！『虎に翼』貴重なオフショット集連続テレビ小説『虎に翼』は、女性で日本史上初めて法曹の世界に飛び