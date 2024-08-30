俳優の中島健人が主演を務めるドラマ8『しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜』（テレビ東京系／毎週金曜20時）の第6話が今夜放送。第6話では、保田（中島健人）の事務所を中学生の依頼者が訪れる。【写真】クセ強キャラな弁護士・袴田吉彦も登場本作は、累計210万部（電子＋紙）超の同名漫画（原作：左藤真通／作画：富士屋カツヒト／監修：清水陽平／白泉社「黒蜜」連載）を実写化した“超リアル”リーガル