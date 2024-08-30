水川あさみが主演を務め、櫻井翔が共演する金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』（TBS系／毎週金曜22時）の第10話が30日の今夜放送される。【写真】道上（水川あさみ）はある人物に疑惑の矛先を向けるドラマ『笑うマトリョーシカ』第10話場面カット本作は早見和真の同名小説を実写ドラマ化するヒューマン政治サスペンス。水川演じる主人公の新聞記者・道上香苗が、若き人気政治家・清家一郎（櫻井）と有能な秘書・鈴木俊哉（玉