元乃木坂４６で女優の松村沙友理が２９日に自身のＳＮＳを更新。フリーの岡副麻希アナウンサーとの２ショットを披露した。インスタグラムで「ＥＭＡＫＥＤのイメージキャラクターに就任しました今日はその発表会イベントもありました」と報告。「なんとＭＣは大阪桐蔭高等学校時代の同級生岡副麻希ちゃん一緒のお仕事嬉しいお誕生日ケーキもゆうちゃみさんと合同で頂いて嬉しいーーーーー」と続け、ケーキの写真や、岡