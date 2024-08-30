【バンコク時事】タイ下院（定数５００）の最大野党・国民党のナタポーン党首（３７）が２８日、バンコクで時事通信のインタビューに応じ、「２０２７年にも実施される総選挙で勝利し、全面的な憲法改正などの改革を実行する」と語った。国民党は、憲法裁判所から解党処分を受けた前進党の後継として９日に発足したばかりで、所属議員は１４３人。党首が日本メディアの単独取材を受けたのは初めて。前進党は、王室に対する不敬