10月11日に日本公開される『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』の前作にあたる『ジョーカー』が、9月13日よりIMAXとDolby Cinemaで期間限定公開されることが決定した。 参考：『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』場面写真7点公開レディー・ガガのピエロメイク姿も 2019年に公開され、世界66カ国で初登場No.1、日本でも観客動員数4週連続No.1を記録した『ジョーカー』。