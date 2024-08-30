11月14日よりNetflixにて配信される有村架純と坂口健太郎がW主演を務めるNetflixシリーズ『さよならのつづき』のティザー予告とティザーアートが公開され、あわせて生田斗真、中村ゆりら追加キャストが発表された。 参考：有村架純×坂口健太郎『さよならのつづき』釜山国際映画祭に正式招待11月14日より配信決定 本作は、『8年越しの花嫁 奇跡の実話』『余命10年』などの岡田惠和が脚本を手がけ