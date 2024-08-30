※2024年2月撮影トップ画像は「東松原駅」の「渋谷駅」側端部から「新代田駅」を望遠レンズで撮りました。同じカメラ位置ですが広角レンズ側だとこんな感じです。※2024年2月撮影ホームを「吉祥寺駅」側に歩いて橋上駅舎に向かいます。※2024年2月撮影駅名標。駅番号は“IN 07”。※2024年2月撮影毎回同じことを書いていますが、1933年（昭和8年）に「井の頭線」が開業。「東松原駅」は帝都電鉄が始めました。帝都電鉄は小田急電鉄