９月１日の新潟５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）に出走するシスキン産駒のグロスビーク（牡、美浦・田中博厩舎）は、一族にファンおなじみの名馬がズラリと並ぶ超良血。初戦から好勝負必至の一頭と言える。４代母のオークス馬ダイナカールから脈々と紡がれる血統背景。３代母エアグルーヴ（オークス、天皇賞・秋）と祖母アドマイヤグルーヴ（エリザベス女王杯連覇）もＧ１を制した。母アドマイヤセプターも重賞で２着１度