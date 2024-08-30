7月13日、トランプ前大統領が演説中に銃撃された事件。FBIは犯行に使われた銃などの証拠画像を公開した。【映像】トランプ氏銃撃に使われた「銃」FBIによると、トーマス・クルックス容疑者は集会の前にトランプ前大統領や民主党のジョー・バイデン大統領に関する情報を60回以上検索しており、大規模集会での攻撃を継続的かつ入念に画策していた形跡が見られるという。一方で、トランプ前大統領を銃撃した動機についてはまだ