8人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演するフジテレビ系連続ドラマ『ビリオン×スクール』（毎週金曜後9：00）第9話が、きょう30日に放送される。このほど、あらすじと場面写真が公開された。【写真】直斗（松田元太）らも雪美を捜索今作は日本一の財閥系企業のトップであり“億万長者＝ビリオネア”である主人公・加賀美零（山田）が、身分を隠して学校の教師となり、さまざまな問題に直面しながらも生徒とともに