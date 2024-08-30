中国戦（９月５日、ホーム）、バーレーン戦（現地時間９月10日、アウェー）を戦う日本代表メンバー27人が、以下のように発表された。GK大迫敬介（サンフレッチェ広島）、谷晃生（FC町田ゼルビア）、鈴木彩艶（パルマ）DF長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（シント・トロイデン）、板倉滉（ボルシアMG）、中山雄太（FC町田ゼルビア）、町田浩樹（ユニオン・サン・ジロワーズ）、菅原由勢（サウサンプトン）、望月ヘンリー海輝（FC町田