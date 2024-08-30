【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比41銭円安ドル高の1ドル＝144円94銭〜145円04銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1072〜82ドル、160円60〜70銭。朝方発表された4〜6月期の米実質国内総生産（GDP）改定値は速報値から上方修正された。米景気減速への懸念が和らぎ、ドルが買われた。