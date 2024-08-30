29日午前8時ごろ、鹿児島県に上陸した台風10号は依然として速度が遅くこの時間も九州にとどまっています。30日午前0時時点での通信などへの影響です。携帯電話各社によりますと、九州の一部地域で通話ができない、またはしづらい状況が続いています。各社とも災害用伝言板サービスを運用しています。小売り大手では、スーパーのイオンやマックスバリュなどが福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島の一部店舗で、30日も開店