『仮面ライダー』シリーズのヒーロー仮面ライダー1号・2号・V3・ライダーマンが法人向けICTサービスブランド「QT PRO」のWebCMに登場する。「ゼロトラストセキュリティで安心篇」、「QT-GenAI で攻略篇」の2篇は2024年8月30日（金）より公開。仮面ライダー1号と仮面ライダー2号は特撮TV番組『仮面ライダー』（1971年）の主役ヒーロー。世界征服を企む悪の秘密結社ショッカーに改造された本郷猛は、仮面ライダーに変身し人類の自由