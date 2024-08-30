【MLB】ドジャース 6−4 オリオールズ（8月28日・日本時間29日／ロサンゼルス）【映像】愛犬デコピン、大谷へ“ストライク送球”の瞬間話題の“愛犬の投球”に全人類がほっこりした。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でオリオールズ戦に先発出場した一戦、この日は大谷と愛犬デコピンのボブルヘッドが配られるゲームであり、始球式にはなんとその“コンビ”が登場した。投手役のデコピンがマウンド上の白球をくわえると、