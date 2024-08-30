台風10号により、交通には30日も大きな影響が出ています。JR東海は大雨や強風の予報により、30日は東海道新幹線の東京駅と新大阪駅の間で始発から、運転を取りやめるとしています。また、山陽新幹線は30日は始発から終日、博多駅と広島駅の間で計画運休を行い、九州新幹線は始発から終日、全線で運転を見合わせるということです。一方、空の便ですが全日空では30日、九州や中国地方の空港のほか、関西の空港に発着する便など、合わ