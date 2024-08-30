『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では、ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ『トイ・ストーリー』の人気キャラクター“バズ”が大活躍するアニメ映画『トイ・ストーリー3』（2010）、『バズ・ライトイヤー』（2022）を、9月20日から2週連続で放送する。『バズ・ライトイヤー』は初放送。【写真】人気ヴィラン・ロッツォや大人になったアンディも！『トイ・ストーリー3』場面写真“バズ”ことバズ・ライト