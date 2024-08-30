格闘家・安保瑠輝也が30日までに自身のエックスを更新。“超大御所”芸能人との2ショットを披露し、ファンから多くの反響が寄せられた。【写真】交流あったの!?“超大御所”芸能人との2ショット先月28日の『Yogibo presents 超RIZIN.3』（ABEMA PPV等で配信）でフェザー級王者の鈴木千裕に代わり、ボクシング6階級制覇のマニー・パッキャオと【RIZINスタンディングバウト特別ルール：3分3R（69.0kg契約）】で対戦し、ドロー