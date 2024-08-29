アシックスが、2025年9月をもってスパイクなどシューズアイテムを除いた野球用品の販売を終了する。 【画像をもっと見る】 アシックスは現在、米大リーグの「サンディエゴ・パドレス」のダルビッシュ有選手や、「シカゴ・カブス」の鈴木誠也選手、日本プロ野球の「読売ジャイアンツ」の丸佳浩選手など、日米のプロ野球選手11人と契約を締結。今後はシューズのみの契約に切り替えていく。一方会社全体としては、2023年12月期