◇陸上Ｕ２０世界選手権第３日（２９日、リマ）女子８００メートル準決勝で日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高２年）が、２分３秒００の１組１着で日本時間３１日に行われる決勝に進んだ。序盤から攻めのレースを展開し、ラストは３選手での競り合いを制した。久保は６月の日本選手権（新潟）で初出場優勝を果たすと、７月１５日に奈良で行われた記録会で１分５９秒９３の日本新記録をマーク。杉森美保が０５年にマー