最大の敵はコンディション2026年に米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカーW杯を目指すアジア最終予選がいよいよ開幕する。日本は対戦順に中国（9月5日）、バーレーン（同10日）、サウジアラビア（10月10日）、豪州（同15日）、インドネシア（11月14日）と対戦。6か国が2回戦総当たりで各10試合を戦い、2位以内ならW杯本大会出場が決まり、3位だとプレーオフに回る。FIFA（国際サッカー連盟）ランキングで日本は18位とアジア最