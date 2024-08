「コスパ」は英語圏では通じない!「コスパ」を正しい英語で言うと…?正しい英語は「cost effective」「a good value for the money」「a good value for the price」「a great deal」などです。英語圏では一部「cost performance」をビジネスの専門用語として使うこともありますが、一般人はあまり使わないですし「cospa」などと省略されることももちろんありません。では、英語ではどのように「コスパ」を表すのでしょうか。例