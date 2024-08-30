2026年の発売目指す英国のスポーツカーメーカーであるアリエルは、新型のEVコンセプト「Eノマド（E-Nomad）」を公開した。量産化に向けて開発が進められており、2026年に発売する予定だ。【画像】悪路を走る軽量電動スポーツカー【アリエルEノマド・コンセプトの内外装をチェック】全10枚アリエルのサイモン・サンダース最高経営責任者（CEO）はAUTOCARの取材に対し、6万8000ポンド（約1300万円）のノマド2より1万ポンド（約190