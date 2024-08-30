パリパラリンピックに出場する車いすラグビー日本代表は、最新の世界ランキング（６月１２日現在）で３位。今年１８戦１６勝と勢いに乗っていて、選手たちの言葉からは「史上最強」の自負が感じられる。２０１６年リオデジャネイロ大会、前回の東京大会と２大会連続で悔しい銅メダルに終わっている日本。今大会は悲願の金メダルを狙う。ランキング１位のオーストラリアに今年２連勝日本代表は今年、ジャパンパラ競技大会（１月