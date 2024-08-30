12日、千葉県芝山町の「しばやま郷土史研究会」副会長の小川総夫さん（67）はお盆を前に、同町菱田にある墓地の掃除に訪れた。小川さんは成田空港の拡張予定地の同町菱田の中郷地区で、江戸時代初期から続く小川家の14代目で、墓には代々の当主らが眠る。墓地も予定地内にあり、町内の別の場所に移す予定だ。【地図で見る】成田空港拡張の予定地内にある4地区「『（肉体の死と、その人を記憶する人がいなくなった時と）人は2度