千葉県芝山町の住民らでつくる「しばやま郷土史研究会」は2017年に、町教委を事務局に発足した。その前年、成田空港の拡張案が国と県、地元9市町、成田国際空港会社（NAA）による四者協議で、NAAから提示された。空港の面積は現在の1198ヘクタールから2297ヘクタールに拡張し、町の6分の1超が空港の敷地となる計画だ。【地図で見る】成田空港拡張の予定地内にある4地区同じ16年には、奈良時代の781年創建と伝わる古刹（こさつ