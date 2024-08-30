【ニューヨーク＝金子靖志】イスラエルとイスラム主義組織ハマスは、流行が懸念されるポリオ（小児まひ）のワクチン接種のため、パレスチナ自治区ガザでの戦闘の一時休止に合意した。世界保健機関（ＷＨＯ）の高官が２９日、明らかにした。予防接種は１０歳未満の子供約６４万人を対象に９月１日から開始する。ＷＨＯの高官によると、ガザ中部、南部、北部の順にそれぞれ３日間戦闘を休止する。必要に応じて期間を延長するとい