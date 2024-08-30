パリパラリンピックの車いすバスケットボールは、２９日から１１日間の日程で競技が行われる。東京パラリンピック銀メダルの男子日本代表は出場権を得られなかったが、女子が最終予選を勝ち抜いて出場権を獲得した。１次リーグで対戦する相手は強豪ばかり。「格下」日本の勝機はどこにあるのか。（デジタル編集部池田亮）日本は「ぶっちぎりの８位」車いすバスケには８か国が出場する。二つのグループに分かれ、２９日から９