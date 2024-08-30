台風10号は九州北部をゆっくりと北上中。九州や四国、近畿など西日本を中心に、暴風や高波、線状降水帯の発生のおそれも。台風から離れている東海や関東にも活発な雨雲がかかり、局地的に非常に激しい雨も。今後の動向に厳重に警戒を。台風10号の今後の動向は?台風10号は、今日30日午前5時現在、大分県由布市付近にあって、ゆっくりした速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間