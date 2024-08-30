東大卒プロ算数講師の小杉拓也氏は、次のように言います。「3ステップ法を使えば『0.6?は何㎠か』などの問題を3秒で解くことも可能だ」同氏が執筆した『小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本』は、学習参考書として「史上初」となる「2023年 日本で一番売れた本（年間総合1位）」を獲得（日販調べ）。そのシリーズ第3弾で、単位換算がスムーズにできる「3ステップ法」を紹介した、『小学生がたった1日でかん