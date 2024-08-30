高橋文哉が初のヤンキー作品で一人二役に挑んだドラマ『伝説の頭（ヘッド） 翔』。本日8月30日（金）放送の第7話では、ついにラスボス・佐々木聖人（藤原大祐）による壮大なヤンキー撲滅計画が実行へと移されていく。【映像】正体がわからない！人気俳優の“女総長姿”が別人レベルで驚愕不良たちがしのぎを削る“危多漢闘（きたかんとう）”で、1000人を超えるヤンキーを従える不良チーム“グランドクロス”を束ねる伝説の頭・伊