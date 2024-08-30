TBS金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』第10話の放送前に橋本芙美プロデューサーからコメントが寄せられた。 参考：『笑うマトリョーシカ』高岡早紀が作り出す“間”の意味深さ衝撃だらけの第9話を整理する 早見和真の同名小説を実写化する本作は、人間の欲望と謎が絡み合うヒューマン政治サスペンス。主人公の敏腕新聞記者・道上香苗を水川あさみ、未来の総理候補ともいわれる若き人気政治家