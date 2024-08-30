30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比40円高の3万8390円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8362.53円に対しては27.47円高。出来高は1万2242枚だった。 TOPIX先物期近は2689ポイントと前日比変わらず、TOPIX現物終値比4.02ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38390 +40 12242 日経225mini