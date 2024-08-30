【土曜・中京】２Ｒ○コスモエンエン４Ｒ◎ルージュレイナス６Ｒ○ケングロリア１０Ｒ△リンクスルーファス１１Ｒ◎フロムダスク１２Ｒ○ベレニーチェ【日曜・中京】２Ｒ△クラリオ３Ｒ○マナミン４Ｒ△ミラノヴェローチェ５Ｒ○ウインフォーユー６Ｒ△エロース８Ｒ○ジークシュベルト１０Ｒ△ラズベリームース１１Ｒ○ケイアイマハナ１２Ｒ◎ヨシノヤッタルデー土日ともに中京での騎乗。イチ推しは土曜４Ｒのルージュレイナ