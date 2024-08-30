「有力馬次走報」（２９日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆昨年の春盾覇者で、宝塚記念１０着後は休養しているジャスティンパレス（牡５歳、栗東・杉山晴）は、天皇賞・秋（１０月２７日・東京、芝２０００メートル）に直行する。鞍上は未定。◆キーンランドＣ５着のナムラクレア（牝５歳、栗東・長谷川）はスプリンターズＳ