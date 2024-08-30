「小倉２歳Ｓ・Ｇ３」（９月１日、中京）今年３月に厩舎を新規開業した河嶋宏樹調教師（３９）＝栗東＝が重賞に初挑戦する。送り出すのは新種牡馬ミスターメロディ産駒のクラスペディア。未勝利馬ながらも決して無謀なチャレンジではなさそうだ。１０日の中京での新馬戦は２着。９番人気の低評価だったが「手応えは良かった」と十分にやれる感触だったという。「できれば勝っておきたかったんですけどね。でも、前に行ってし