◇パリ・パラリンピック第2日（2024年8月29日）第17回夏季パラリンピック・パリ大会が28日に開幕。29日から各競技がスタートした。競泳男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害SB3）でパラリンピック6大会連続出場の鈴木孝幸（37＝ゴールドウイン）が金メダルを獲得し、今大会の日本選手団メダル第1号。2004年アテネから6大会連続出場で通算11個目のメダルとなった。100メートルバタフライ（知的障害）で男子の山口尚秀（四国ガ