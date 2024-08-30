台風１０号は、風速２５メートル以上の暴風域はなくなりましたが、九州北部をゆっくりと横断しています。９月２日頃にかけて西日本を東へ進む見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒してください。また、西日本と東日本では、３１日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 【写真を見る】【台風10号】九州北部をゆっく