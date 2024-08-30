フルート奏者でモデルのCocomi（23）が29日までに、インスタグラムを更新。お気に入りのフレグランスを紹介した。Cocomiは「Feeling Lucky, with Lucky.限定のパッケージのラッキー」とDIORのフレグランス「ラッキー」を紹介した。「洗礼されたデザインすぎてド好みです。持ち歩いてるくらい」とお気に入りの様子をうかがわせ、パウダールームで「ラッキー」を手にしたナチュラルなショットを公開した。Cocomiは6月DIORの世界巡