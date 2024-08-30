【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比243.63ドル高の4万1335.05ドルで取引を終え、終値の最高値を更新した。米景気が堅調だとして、ほぼ全面高となった。米商務省が朝方発表した4〜6月期の実質GDP改定値は、個人消費の上方修正が寄与し、年率換算で前期比3.0％増だった。景気への懸念が和らぎ、買い注文が膨らんだ。ナスダック総合指数は続落し、39.60ポイント安の1万7516.4