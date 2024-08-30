「新馬戦」（９月１日、中京）期待のキングマン産駒フードマン（牡２歳、栗東・小栗）が日曜中京５Ｒ（芝１４００メートル）でデビューする。１週前には栗東ＣＷで６Ｆ８０秒９−３６秒２−１１秒６の好時計をマーク。小栗師は「太め感はないし、心肺機能が高い馬です。軽い走りをするのでタフな馬場になるとどうかですが、いいモノを持っている。力を出せる仕上がりです」と力を込めた。